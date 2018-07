To βίντεο με το «7» του Ρονάλντο στη Γιούβε που… διαγράφηκε (vid)

Το βιντεάκι που διέρρευσε στα social media προαναγγέλλει τον νέο… κάτοχο της φανέλας με τον αριθμό «7» που θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με το που διέρρευσε αρκετοί πρόλαβαν να το αποθηκεύσουν στους σκληρούς τους δίσκους. Η Γιουβέντους το πήρε αμέσως πίσω, αλλά ήδη ήταν αργά…

Juventus’ official account on Weibo (Chinese social network) posted a video emphasizing the number 7 & the players who have worn it & then deleted it! pic.twitter.com/GZuU34xmvf

— El Madridismo (@ElMadridismo93) July 7, 2018