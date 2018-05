Το συγκινητικό μήνυμα της Ρόμα για τον Μπουφόν (pics)

Ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν μετά από 17 χρόνια στη Γιουβέντους δίνει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι με τους «Μπιανκονέρι» και η Ρόμα τον αποχαιρέτησε με ένα συγκινητικό μήνυμα στο twitter.

Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα αποχωρήσει από την Γιουβέντους, με την οποία δίνει σήμερα το τελευταίο του παιχνίδι μετά από 17 χρόνια εναντίον της Ελλάς Βερόνα, η Ρόμα δεν τον ξέχασε και μέσω του Twitter του έστειλε το δικό της… συγκινητικό αντίο.

Αναλυτικά το μήνυμα της Ρόμα:

«Σε αυτά τα 17 χρόνια, στη Γιουβέντους είχαμε την τιμή να παίξουμε εναντίον σου ως αντίπαλοι.

Απόλαυσε το τελευταίο σου παιχνίδι στη Serie A και καλή τύχη στο νέο κεφάλαιο της απίστευτης καριέρας σου».

In questi 17 anni di @juventusfc abbiamo avuto l’onore di affrontarti come avversario.

Goditi l’ultima partita in Serie A @gianluigibuffon e in bocca al lupo per il prossimo capitolo della tua incredibile carriera! pic.twitter.com/s5voGrIPWn

— AS Roma (@OfficialASRoma) May 19, 2018