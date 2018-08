Το μήνυμα του Πιάνιτς για την παραμονή του στη Γιουβέντους (pic)

Ο Βόσνιος μέσος της Γιουβέντους, Μίραλεμ Πιάνιτς, μετά την ανανέωση του συμβολαίου του με τους πρωταθλητές Ιταλίας έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω του λογαριασμό του στο twitter.

Ο Μίραλεμ Πιάνιτς ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους νωρίτερα σήμερα και μέσω του λογαριασμού του στο twitter ανέφερε πως είναι είναι χαρούμενος πως μένει σε ένα τόσο μεγάλο κλαμπ όσο η Γιουβέντους.

I’m very happy to extend my contract until 2023 with this great club #finoallafine⚪️⚫️ @juventusfc pic.twitter.com/BKUG1fmT7O

— Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) August 21, 2018