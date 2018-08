Το καψόνι της Γιουβέντους στον Ρονάλντο (video)

Kάθε ποδοσφαιριστής που παίρνει μεταγραφή σε έναν σύλλογο είθισται να περνάει από μία τελετή μύησης ενώπιον των συμπαικτών του. Αυτή συνήθως είναι άβολη, αμήχανη για τον ίδιο, αλλά και πηγή γέλιου για τους “παλιούς” της ομάδας.

O Κριστιάνο Ρονάλντο, αν και σούπερ σταρ, δεν ξέφυγε από αυτόν τον κανόνα. Την παραμονή της αναμέτρησης με την Κιέβο Βερόνα για την 1η αγωνιστική της Serie A, έπεσε θύμα… καψονιού στο ξενοδοχείο της ομάδας και το δέχθηκε χωρίς αντίρρηση.

Η τελετή μύησής του περιελάμβανε τραγούδι, ανεβασμένος σε μία καρέκλα. Ο 33χρονος επιθετικός δεν δίστασε ούτε στιγμή και με στεντόρεια φωνή άρχισε να ερμηνεύει ένα πορτογαλικό τραγούδι με φάλτσο, αλλά και τεράστια αυτοπεποίθηση.

Δείτε το video:

The new #Juventus signings, including Cristiano Ronaldo, were forced to sing as part of their initiation ceremony. https://t.co/0gAHwklU5d #CR7 pic.twitter.com/gDPTXTzUwE

— footballitalia (@footballitalia) August 17, 2018