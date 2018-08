Στην Φλωρεντία για τα ιατρικά ο Μιραλάς (pic)

Στην Ιταλία για λογαριασμό της Φιορεντίνα βρίσκεται ο Κέβιν Μιραλάς προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Έβερτον.

O Βέλγος επιθετικός βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου στην Φλωρεντία προκειμένου να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος του δανεισμού του στους «βιόλα».

Η Έβερτον ανακοίνωσε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της την είδηση για τα ιατρικά του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση από μεριάς των Ιταλών.

↩️ | Kevin Mirallas will join Serie A side Fiorentina on a season-long loan, subject to medical.

➡️ https://t.co/lndladLecD pic.twitter.com/9t6EtYLrTK

— Everton (@Everton) August 4, 2018