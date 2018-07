«Στην Ελλάδα για να συναντήσει τον Κριστιάνο ο Ανιέλι» (pic)

Η σημερινή ημέρα αναμένεται να είναι καθοριστική για το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα πάρει μεταγραφή στη Γιουβέντους.

Οι άνθρωποι της Πρωταθλήτριας Ιταλίας, γνωρίζουν πως σε μια τέτοια μεταγραφή δεν έχουν χρόνο για χάσιμο και ο πρόεδρος της ομάδας έχει πάρει πάνω του το θέμα.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Τασρέντι Παλμέρι, ο πρόεδρος της Γιουβέντους, Αντρέα Ανιέλι ταξιδεύει με προορισμό την Καλαμάτα προκειμένου να μιλήσει ο ίδιος με τον Πορτογάλο σταρ.

WORLD EXCLUSIVE: Pictures of Juventus president this morning at Pisa airport leaving for Kalamata, Greece, to meet Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/IMdutAOjHq

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 10, 2018