Οριστικό: Στην Τσέλσι ο Κόβασιτς! (pic)

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sport, ο Ματέο Κόβασιτς είναι καθοδόν για το Λονδίνο. Ο Κροάτης χαφ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί επίσημα από την Τσέλσι.

Η Ρεάλ Μαδρίτης τον παραχωρεί ως δανεικό στους Μπλε, μη μπορώντας να κρατήσει τον παίκτη που ήθελε διακαώς να φύγει για να παίζει βασικός. Μάλιστα, τις τελευταίες μέρες ο Κόβασιτς απείχε από τις προπονήσεις της Ρεάλ.

Το deal αυτό, όπως και η μεταγραφή του Κέπα στην Τσέλσι, απελευθερώνουν τη μετακίνηση του Τιμπό Κουρτουά στη Μαδρίτη.

WATCH: Mateo Kovacic in Chelsea medical ahead of loan move from Real Madrid. pic.twitter.com/ObRWpu2HTY

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2018