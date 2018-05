Οπαδοί της Γιουβέντους χτυπήθηκαν από ηλεκτροφόρα καλώδια του τραμ (pic)

Η Γιουβέντους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος με ένα πολύ σοβαρό περιστατικό να χαλάει τη γιορτή.

Εξι οπαδοί, οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο αφού χτυπήθηκαν από καλώδια του τραμ.

Μάλιστα οι δύο εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση. Αιτία του ατυχήματος ήταν οι σημαίες που είχαν μαζί τους, αυτές ακούμπησαν στα ηλεκτροφόρα καλώδια και έτσι προήλθε το απίστευτο αυτό περιστατικό.

Six fans of football club Juventus were injured, two seriously, when a truck they were travelling in during the Italian champions' victory parade struck the electric cables of the city's tramway, according the media reports pic.twitter.com/Ct1awM6ECB

— TRT World Now (@TRTWorldNow) May 20, 2018