Ο Κριστιάνο άσφαιρος, όμως ο γιος του έβαλε τέσσερα γκολ στο ντεμπούτο του! (vid)

Ο πατέρας ίσως πρέπει να πάρει κανέναν μάθημα από τον γιο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να παραμένει μακριά από το γκολ στις εμφανίσεις του με την Γιουβέντους, όμως ο γιος του σκοράρει σαν πολυβόλο. Στο ντεμπούτο του με την ομάδα U-9 της «Μεγάλης Κυρίας», ο Κριστιάνο Ρονάλντο Τζούνιορ σκόραρε τέσσερις φορές στο 7-1 επί της Λουτσέντο! Πάλι καλά που υπάρχει και ένας Κριστιάνο που σκοράρει σε αυτή την οικογένεια…

Cristiano Ronaldo JR scored 4 goals on his debut with Juventus Pulcini who faced Lucento yesterday & won 7-1, according to Tuttosport. pic.twitter.com/JYCBsZRIGF

— Khaled Al Nouss (@khaledalnouss1) September 2, 2018