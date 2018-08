Μπονούτσι: «Κάθε ταξίδι τελειώνει με μια επιστροφή, ακόμα νιώθω σπίτι μου εδώ»

«Κάθε ταξίδι τελειώνει με μια επιστροφή. Δεν ξεχνώ να ευχαριστήσω αυτούς που με στήριξαν αυτή τη σεζόν. Από τώρα εγώ δεν θα ξεχάσω να δείξω σε όλους, με τη δουλειά και το πάθος μου να επιστρέψω, σε αυτό που μέχρι και σήμερα νιώθω σπίτι μου», ήταν το μήνυμα του 31χρονου κεντρικού αμυντικού Λεονάρντο Μπονούτσι, μετά την επιστροφή του στη νταμπλούχο, Ιταλίας Γιουβέντους από τη Μίλαν.

Ogni viaggio termina con un ritorno.

Non dimentico certamente di ringraziare chi mi ha sostenuto durante tutta questa stagione. Allo stesso modo, da oggi non dimenticherò di dimostrare, con il lavoro, tutta la mia voglia di tornare in quella che ad oggi, sento ancora casa. pic.twitter.com/pZ3U5FQRM9

— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) August 3, 2018