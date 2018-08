Μόντριτς για Ίντερ: «Ό,τι πιο ηλίθιο στην ιστορία» (pic)

Έξαλλος εμφανίστηκε ο Λούκα Μόντριτς με τις φήμες που τον ήθελαν να έχει προσεγγίσει ο ίδιος την Ίντερ. Τελικά, ο Κροάτης χαφ παρέμεινε στη Ρεάλ Μαδρίτης και μίλησα σκληρά για τα παραπάνω δημοσιεύματα.

Ο Μόντριτς αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι ήταν ο ίδιος που επικοινώνησε με την Ίντερ. Το ενδιαφέρον πράγματι υπήρχε, αλλά από την πλευρά των Νερατζούρι. Ουδέποτε ο Μόντριτς σκέφτηκε να ζητήσει από τον Πέρεθ να φύγει από το Μπερναμπέου, ούτε φυσικά πλησίασε τους ανθρώπους της Ίντερ.

Σχετικά λοιπόν με το αν εκείνος προσέγγισε τους Νερατζούρι, ο Μόντριτς σχολίασε: «Αυτό είναι το πιο ηλίθιο πράγμα στην ιστορία».

Luka Modric on rumours that he contacted Inter Milan: “This is the most stupid thing in history!” pic.twitter.com/Jbi9NEmZwi

