Μανωλάς για Μάλκομ: «Δεν ήξερα ούτε το όνομά του» (vid)

Η αρπαγή του Μάλκομ από τη Μπαρτσελόνα έχει σημαδέψει το μεταγραφικό καλοκαίρι και είναι μια υπόθση που θα τη θυμόμαστε για καιρό. Ειδικά, οι φίλοι της Ρόμα.

Στην ιταλική ομάδα είναι πολύ ενοχλημένοι με την αρνητική και απροσδόκητη εξέλιξη της μεταγραφής, και δεν το κρύβουν. Ο τελευταίος που εκφράστηκε για το ζήτημα, ήταν ο Έλληνας αμυντικός των Ρωμαίων, Κώστας Μανωλάς.

Σε σχετική ερώτηση, για το αν θα χαιρετήσει τον Μάλκομ, απάντησε «όχι». Ο Μανωλάς δήλωσε ότι δεν τον γνωρίζει, και μάλιστα δεν ήξερε ούτε το όνομά του! Διαβάστε τις δηλώσεις του και δείτε το βίντεο:

«Αν δεν θέλεις να είσαι στη Ρόμα, είναι καλύτερο να πας στη Μπαρτσελόνα. Δεν τον ήξερα πριν, δεν ήξερα ούτε το όνομά του, δεν υπάρχει λόγος να τον χαιρετήσω».

Tell us how you really feel about Malcom, Manolas 😂

