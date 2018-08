Λύτρωση με Τσέκο για Ρόμα (video)

Με τον… συνήθη ύποπτο, Έντιν Τζέκο, να σκοράρει στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης, η Ρόμα «απέδρασε» με νίκη από την παραδοσιακά δύσκολη έδρα της Τορίνο.

Με την περυσινή ομάδα συν τους Ρόμπιν Όλσεν – Χαβιέ Παστόρε, η Ρόμα του Εουσέμπιο ντι Φραντσέσκο και του βασικού στο κέντρο της άμυνας Κώστα Μανωλά ήταν ανώτερη από την «Γκρανάτα» (η οποία πάντως υποχρεώθηκε να κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές) στο μεγαλύτερο διάστημα του αποψινού παιχνιδιού και είναι χαρακτηριστικό ότι είχε δύο δοκάρια, ένα σε κάθε ημίχρονο, αμφότερα με τον 32χρονο Βόσνιο διεθνή επιθετικό Έντιν Τζέκο (δεξί σουτ στο 20′, κεφαλιά στο 79′).

Ο Ντι Φραντσέσκο έριξε διαδοχικά στη «μάχη» τους Κριστάντε, Κλάιφερτ και Σικ στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο τελικά αυτός που έμελλε να νικήσει τον πολύπειρο τερματοφύλακα της Τορίνο, Σαλβατόρε Σιρίγκου, ήταν ο… συνήθης ύποπτος, ο πάντα αποτελεσματικός Τζέκο, με τρομερό αριστερό βολέ στην κίνηση στο 89ο λεπτό της αναμέτρησης έπειτα από εντυπωσιακή ενέργεια του Κλάιφερτ, ένα τέρμα το οποίο πανηγύρισε έξαλλα και «έγραψε» το τελικό 1-0 των «Τζιαλορόσι» μέσα στην έδρα της σκληροτράχηλης Τορίνο.

Edin Džeko strikes for #Roma! Absolutely brilliant goal from the Bosnian Diamond. 🇧🇦✅

pic.twitter.com/b1F9OCoDwg

— BiH Sport LIVE (@BIHSPORTLIVE) August 19, 2018