Κουλιμπαλί μέχρι το 2023 στη Νάπολι!

Παίκτης της Νάπολι μέχρι το καλοκαίρι του 2023 θα παραμείνει ο Καλιντού Κουλιμπαλί. Οι «παρτενοπέι» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Σενεγαλέζο στόπερ γι’ ακόμα δύο χρόνια, αφού το υπάρχον ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2023.

Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε το 2014 από τη Γκενκ αντί 7.750.000 ευρώ και σε 166 συμμετοχές μετράει οχτώ γκολ και πέντε ασίστ. Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους αμυντικούς του ιταλικού πρωταθλήματος, με πολλές ομάδες, μεταξύ των οποίων κι η Τσέλσι του Μαουρίτσιο Σάρι, να έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Γι’ αυτό το λόγο, άλλωστε, η Νάπολι προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του.

Η ανακοίνωση:

We are delighted to announce that Kalidou #Koulibaly has signed a new deal with the club until 30 June 2023. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IiwdipTjDw

— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) September 1, 2018