Ετοιμάζει μπασκετικές φανέλες του Ρονάλντο η Γιουβέντους! (pic)

Εισιτήρια διαρκείας: τέλος, φανέλες δεν υπάρχουν, η τρέλα είναι στα… ύψη. Η μεταγραφή του καλοκαιριού, ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην Γιουβέντους έχει αλλάξει το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο και «αναγκάζει» την ιταλική ομάδα να βρει νέους τρόπους marketing που θα την βοηθήσουν να καλύψει το κόστος του deal (100 εκατομμύρια ευρώ) μόνο μέσω εμπορικών συμφωνιών.

Τελευταία καινοτομία από την «Γηραιά Κυρία» η προώθηση φανέλας μπάσκετ με το όνομα του Πορτογάλου σούπερ σταρ. Μπορεί η Γιουβέντους να μην έχει τμήμα καλαθοσφαίρισης πέρα από την συνώνυμη ομάδα της Λιθουανίας ωστόσο στο βωμό του κέρδους όλα είναι αποδεκτά!

FC Juventus, that just signed Cristiano Ronaldo to a multi-year deal, is launching basketball jerseys on the market pic.twitter.com/Qe1srFMOIk

— Sportando (@Sportando) July 21, 2018