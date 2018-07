Διέρρευσε (;) το βίντεο της Γιουβέντους για τον Ρονάλντο (vid)

Θέμα ημερών φαίνεται ότι αποτελεί η… πυροδότηση της «βόμβας» με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ για την πρωταθλήτρια Ιταλίας.

Η Γιουβέντους μάλιστα φέρεται να έχει ήδη ετοιμάσει ένα βίντεο που θα προαναγγέλει τη μεταγραφή του CR7, το οποίο ωστόσο έπειτα από… γκάφα (;) που πιθανότατα έγινε, διέρρευσε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο Weibo (social media των Κινέζων), ενώ στη συνέχεια αποσύρθηκε.

Στο εν λόγω βίντεο γίνεται αναδρομή σε παίκτες φόρεσαν τη φανέλα με το Νο7 στη «Γηραιά Κυρία», με τον επόμενο προφανώς να είναι ο Ρονάλντο.

Juventus’ official account on Weibo (Chinese social network) posted a video emphasizing the number 7 & the players who have worn it & then deleted it! pic.twitter.com/GZuU34xmvf

— El Madridismo (@ElMadridismo93) July 7, 2018