Αξέχαστο standing ovation και δάκρυα στην αλλαγή του Μπουφόν (vids)

Πολύ συγκινητικές στιγμές στην αλλαγή του Τζίτζι Μπουφόν, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 63ο λεπτό και αποχαιρέτισε για πάντα την Γιουβέντους.

Δάκρυσαν και τα τσιμέντα του γηπέδου της Γιουβέντους, την ώρα που ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι αποφάσισε να αντικαταστήσει τον Τζίτζι Μπουφόν.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας αποχώρησε στο 63ο λεπτό του αγώνα με την Βερόνα και αποθεώθηκε από συμπαίκτες και οπαδούς σε ένα απόγευμα αφιερωμένο μόνο σε εκείνον.

Gianluigi Buffon substituted off. For his last time ever as a Juventus player. Emotional scenes. pic.twitter.com/XONvAzBHw8

— Tarek Khatib (@ADP1113) May 19, 2018