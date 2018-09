«Άρρωστη» ντρίμπλα με… τακουνάκι από τον Ντιμπάλα (video)

Οι τεχνικές αρετές του Πάουλο Ντιμπάλα είναι γνωστές, αφού συχνά πυκνά ο Αργεντινός επιθετικός της Γιουβέντους φροντίζει να καταθέτει τα… διαπιστευτήριά του στο χορτάρι. Όπως έκανε και σήμερα, στο παιχνίδι της Γιουβέντους με τη Σασουόλο, για το ιταλικό πρωτάθλημα…

Με τον Ντιμπάλα να κάνει μια… άρρωστη ντρίμπλα σε αντίπαλό του, περνώντας τη μπάλα κάτω από τα πόδια του με «τακουνάκι», για να προκαλέσει και τα ανάλογα… επιφωνήματα θαυμασμού από το ενθουσιασμένο κοινό των «μπιανκονέρι»!

Δείτε το βίντεο με την ντρίμπλα του Ντιμπάλα:

Dybala is in the mood 🔥 pic.twitter.com/noVWke3xH2

— Tarek Khatib (@ADP1113) September 16, 2018