Ο σύλλογος της ιταλικής πρωτεύουσας εκταμίευσε 17.25 εκατομμύρια ευρώ (συν 1.5 με τη μορφή μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης της τάξης του 10% σε περίπτωση πώλησής του για περισσότερα από 25 εκατομμύρια στο μέλλον) προκειμένου να εντάξει στο έμψυχο δυναμικό του τον 19χρονο στράικερ του «Αίαντα», ο οποίος υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας.

OFFICIAL: JUSTIN KLUIVERT IS NOW AN #ASROMA PLAYER ☝🐺 pic.twitter.com/CMQhJUuSGI

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 22, 2018