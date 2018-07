«Υπογράφουν στην Τσέλσι Ζορζίνιο και Σάρι»

Τις τελευταίες δυο μέρες υπήρξε αλλαγή δεδομένων τόσο στην υπόθεση της μεταγραφής του Ζορζίνιο στη Σίτι, αλλά και στην προσπάθεια της Τσέλσι να κάνει δικό της τον Μαουρίσιο Σάρι.

Οι Λονδρέζοι έκαναν τη ρελάνς και με τα 65 εκατομμύρια που πρόσφεραν στη Νάπολι «αγκάλιασαν» τον διεθνή χαφ και παράλληλα «ξεκόλλησαν» την υπόθεση του έμπειρου κόουτς.

Σύμφωνα με τον γνωστό και έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του Ζορζίνιο έχει τελειώσει και το ίδιο αναμένεται να γίνει και με τον Μαουρίσιο Σάρι.

Μάλιστα λίγο νωρίτερα ήρθε η πληροφορία για τη λύσης της συνεργασίας της Τσέλσι με τον Αντόνιο Κόντε, που ουσιαστικά είναι προάγγελος των εξελίξεων που έρχονται.

Jorginho is going to sign with Chelsea, confirmed! And Sarri will be the new manager on next hours 🔵✔ #CFC #Chelsea #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2018