Βρήκε… φθηνή λύση στη θέση του Κάριους ο Κλοπ!

Το φινάλε του τελικού του Champions League βρήκε την… γούνα της Λίβερπουλ καμένη από τον Λόρις Κάριους και τα δύο γκολ-δώρα που έκανε στην Ρεάλ και όπως ήταν λογικό κρίθηκε επιτακτική ανάγκη από τους «κόκκινους» να προχωρήσουν σε αγορά γκολκίπερ.

Τερματοφύλακα ικανού, ποιοτικού και αξιόπιστού από τη στιγμή που Κάριους και Μινιονέ έχουν αξιολογηθεί και έχουν κριθεί «ανεπαρκείς» για να σηκώσουν αυτό το τεράστιο φορτίο, με τα πρώτα ρεπορτάζ από το Νησί να υποστηρίζουν πως ο Άλισον Μπέκερ της Ρόμα και ο Γιαν Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν οι δύο μεγάλοι στόχοι για το Νο1.

Σύμφωνα όμως με τα τελευταία σενάρια, ο Γιούργκεν Κλοπ αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη στις δύο παραπάνω περιπτώσεις λόγω του πολύ υψηλού κόστους (θα χρειαστεί πάνω από 70 εκ.ευρώ η Λίβερπουλ για να πάρει είτε τον Βραζιλιάνο είτε τον Σλοβένο) και στρέφεται σε λύση ντόπια και… οικονομικότερη!

Πρόκειται για τον 26χρονο Νικ Πόουπ της Μπέρνλι, που είναι και στην αποστολή της Αγγλίας για το Μουντιάλ της Ρωσίας (θεωρείται ο 3ος κίπερ, πίσω από τους Μπάτλαντ και Πίκφορντ), με τον Πόουπ να έχει συμβόλαιο μέχρι το 2020 με την ομάδα του αλλά τους «κόκκινους» να θεωρούν πως με 15.000.000 λίρες μπορούν να τον κάνουν δικό τους.

Τα δημοσιεύματα στο Νησί αναφέρουν μάλιστα πως το ποσό αυτό θα βοηθήσει σημαντικά την Μπέρνλι να ενισχυθεί, με δεδομένο πως τη νέα σεζόν θα έχει και το Europa League στο πρόγραμμα, με τους «clarets» να γνωρίζουν μάλιστα πως το κενό του Πόουπ θα καλυφθεί άμεσα.

Αυτό θα το αναλάβει ο Τομ Χίτον που ήταν εκείνος βασικός κίπερ της ομάδας πέρυσι πριν τραυματιστεί, με τον Πόουπ να αρπάζει την ευκαιρία που τον έστειλε στη Ρωσία και ίσως και στο… Λίβερπουλ σε λίγο καιρό από τώρα.

