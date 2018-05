Το «ευχαριστώ» του Ρούνεϊ στους φίλους της Έβερτον (pic)

Ο Γουέιν Ρούνεϊ είπε το… δικό του ευχαριστώ στους οπαδούς της Έβερτον για την στήριξη που έδειξαν στην ομάδα φέτος.

Αναλυτικά στην ανάρτησή του στο twitter ανέφερε: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους του οπαδούς μας για την απίστευτη υποστήριξη φέτος. Εγώ και τα παιδιά το εκτιμήσαμε. Σημαίνει πολλά».

Big thank you to all the @Everton fans for your amazing support this season. Me and the lads appreciate it, it means a lot! 👏👏👏 pic.twitter.com/ASe7mflvnY

— Wayne Rooney (@WayneRooney) May 14, 2018