Το 12λεπτο «παραλήρημα» του Μουρίνιο

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη τύπου ενόψει του αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Μπράιτον, στα πλαίσια του FA Cup, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους για την εντός έδρας ήττα – σοκ της Τρίτης από την Σεβίλλη στο Champions League.

Συγκεκριμένα, όταν ένας δημοσιογράφος του έκανε ερώτηση, βάσει της οποίας οι φίλοι της Γιουνάιτεντ είναι απογοητευμένοι από την εμφάνιση των “κόκκινων διαβόλων” με την ισπανική ομάδα, ο Πορτογάλος αμύνθηκε και έριξε το φταίξιμο στην “κληρονομιά” της ομάδας.

Σύμφωνα με τον “special one”, η Γιουνάιτεντ έχει χάσει τη ταυτότητά της μετά τη Σερ Άλεξ Φέργκιουσον εποχή και δεν συγκαταλέγεται πια στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Και κάπως έτσι ξεκίνησε ένας μονόλογος του προπονητή των “κόκκινων” για 12 ολόκληρα λεπτά, μιλώντας με στατιστικά στοιχεία και συγκρίσεις με άλλες ομάδες.

Με αφορμή το “παραλήρημα” του Μουρίνιο, οι χρήστες του Twitter βρήκαν αφορμή να σχολιάσουν τη στάση του Πορτογάλου, ο οποίος κατάφερε να βγει κι από πάνω, ενώ οι οπαδοί του χρεώνουν ευθύνες για τον οδυνηρό ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

ΔΕΙΤΕ ΜΕΡΙΚΑ POSTS:

Mourinho’s meltdown is marvellous, this season just gets better 😃 #fachts — Neil Sherwin (@neilsherwin) March 16, 2018

Mourinho has a point over his ‘heritage’ comments – but it does sound a lot like Benitez’ infamous ‘facts’ rant — James Robson (@JamesRobsonMEN) March 16, 2018

Jose Mourinho on Manchester United’s record in Europe: “In 1997, no Champions League trophy. In 1998, no Champions League trophy. In 1999, there was the incident in Barcelona. In 2000, no Champions League trophy. In 2001, no Champions League trophy…I mean, I could go on.” pic.twitter.com/s1Lcbg8ZIo — Nooruddean (@BeardedGenius) March 16, 2018

When you lend Mourinho your Red Ferrari he wears the engine down redlining since he never shifts out of first gear. Then he keys it before returning it on empty. https://t.co/GdyYTR0ebP — Kyle Martino (@kylemartino) March 16, 2018

That Mourinho presser is basically a longer and more detailed version of the scene from Friends where Ross insists that he’s fine. — Billy (@BilbertoSilva) March 16, 2018

Mourinho exposing Fergie. This isn’t what United fans signed up for. — . S’moh (@_Smoh009) March 16, 2018

We are right on schedule for the Mourinho implosion, yes? *Checks calendar* Oh, it’s a year early? What an unpredictable rascal he is. — Angela Harrison (@HarrisonPDX) March 16, 2018