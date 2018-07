Συμφωνία Λέστερ-Λίβερπουλ για τον Γουόρντ

Όπως είναι λογικό η διαφαινόμενη απόκτηση του Άλισον και η ούτως ή άλλως χαμηλή θέση στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων πίσω από τους Κάριους και Μινιολέ έκαναν σαφές ότι δεν υπάρχει χώρος πλέον για τον Ντάνι Γουόρντ.

O Oυαλός τερματοφύλακας αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους «κόκκινους», καθώς επήλθε συμφωνία με την Λέστερ στα 12 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του.

Μια κίνηση περισσότερο συμπληρωματική για τις «αλεπούδες», αφού στο ρόστερ υπάρχουν ήδη ο Kάσπερ Σμάιχελ και ο πρώην τερματοφύλακας των Ολυμπιακού Βόλου και Άρη, Ελντίν Γιακούποβιτς.

BREAKING: Leicester agree £10m fee with Liverpool to sign goalkeeper Danny Ward, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/QOEIeZgv3m

