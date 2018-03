Συγκλονισμένη η Ευρώπη: Ραγίζουν καρδιές τα μηνύματα για Αστόρι

Θρήνος στην Ιταλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς ο 31χρονος αμυντικός, διεθνής 14 φορές με την εθνική ομάδα της Ιταλίας και αρχηγός των «Βιόλα», Ντάβιντε Αστόρι πέθανε στον ύπνο του από ανακοπή καρδιάς με τον κόσμο του ποδοσφαίρου να τον αποχαιρετά. Ο εμβληματικός αρχηγός της Γιουβέντους, Τζιαλουίτζι Μπουφόν έγραψε ένα συγκινητικό μήνυμα για τον Ιταλό κεντρικό αμυντικό. Η UEFA είπε και αυτή το δικό της «αντίο» στον αρχηγό της Φιορεντίνα: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους φίλους του αρχηγού της Φιορεντίνα και Ιταλό διεθνή, Ντάβιντε Αστόρι που έφυγε χθες το βράδυ».

Η ΦΙΦΑ ανέφερε: «Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Ντάβιντε Αστόρι».

Our thoughts are with the family and friends of Davide Astori who has passed away at the age of 31 https://t.co/0jZmSbh8qU

Ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος έγραψε στο Twitter του «Συλλυπητήρια για την θλιβερή είδηση της απώλειας του Ντάβιντε Αστόρι. Μια αγκαλιά στην οικογένεια του και στην Φιορεντίνα. Αναπαύσου εν ειρήνη Αρχηγέ».

O 44χρονος πρώην Ιταλός διεθνής ποδοσφαιριστής, Φάμπιο Καναβάρο ανέφερε: «Αναπαύσου εν ειρήνη Ντάβιντε». O 58χρονος Ιταλός προπονητής, Κάρλο Αντσελότι συγκλονισμένος από την τραγική είδηση έγραψε: «Τι άσχημα νέα, μεγάλη θλίψη. Όλη η αφοσίωσή μου στην οικογένεια και τους φίλους του Ντάβιντε αλλά και στην Φιορεντίνα και τους οπαδούς της, και προς όλο το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Δεν θα σε ξεχάσουμε. RIP».



O τεχνικός της Ζενίτ, Ρομπέρτο Μαντσίνι, ανέφερε για τον χαμό του Ιταλού αμυντικού: «Έμαθα με μεγάλο πόνο τι έγινε με τον Ντάβιντε Αστόρι. Τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του και μια αγκαλιά στην Φιορεντίνα».



Η Μίλαν ήταν ο σύλλογος που ο Νταβίντε Αστόρι έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Με την ομάδα του Μιλάνου να λέει το δικό του αντίο στον 31χρονο: «Ένας άνθρωπος που αγάπησε το ποδόσφαιρο και ωρίμασε ποδοσφαιρικά σε έμας, ήμαστε συγκλονισμένοι από τον θάνατο του Ντάβιντε Αστόρι. Με μεγάλη θλίψη τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του και στην Φιορεντίνα».

A man who loved football and who grew up as footballer with us. #ACMilan are shocked by the passing of Davide #Astori. It is with great sadness that we offer our deepest condolences to his family and closed ones and to ACF Fiorentina

