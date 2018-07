Στήριξε Σάντσες και «έκραξε» Μαρσιάλ ο Μουρίνιο (video)

Την πιο δύσκολη περίοδο του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βιώνει το φετινό καλοκαίρι ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός έχει ελάχιστους από τους βασικούς του παίκτες διαθέσιμους λόγω του Παγκοσμίου Κυπέλλου, την ίδια στιγμή η διοίκηση των «κόκκινων» διαβόλων έχει κάνει ελάχιστα πράγματα στο μεταγραφικό παζάρι καθώς έχει αποκτήσει μόνο τον Φρεντ και τον Νταλό, με τον δεύτερο μάλιστα να είναι και τραυματίας και ο πολυνίκης τεχνικός είναι σε απόγνωση.

Αυτό φρόντισε να δείξει και στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε από τις ΗΠΑ, όπου βρίσκεται η ομάδα του για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, αφού εκτός των προαναφερθέντων έχει και το ανοιχτό ζήτημα του Αντονί Μαρσιάλ, που θέλει να αποχωρήσει και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση.

Τελευταίο κρούσμα απειθαρχίας του Γάλλου αποτέλεσε το ταξίδι του στη Γαλλία για να είναι δίπλα στη σύντροφό του που γέννησε και η προσωπική του απόφαση να μην επιστρέψει πίσω στις ΗΠΑ.

«Ο Αντονί Μαρσιάλ έχει το παιδί του και αφού το παιδί του γεννήθηκε – ένα όμορφο μωρό, υγιέστατο, δόξα τω Θεώ – θα έπρεπε να είναι εδώ, αλλά δεν είναι εδώ», είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

Στη συνέχεια, μάλιστα, ρωτήθηκε για τις εμφανίσεις του Αλέξις Σάντσες, τον οποίο υπερασπίστηκε, χαρακτηρίζοντάς τον «καημένο», αφού είναι ο μοναδικός μεσεοεπιθετικός των «κόκκινων διαβόλων» που είναι διαθέσιμος στην προετοιμασία.

Δύσκολο καλοκαίρι για τον Πορτογάλο, σε μια σεζόν που η μεταγραφική αγορά ολοκληρώνεται την Αγγλία στις 9 Αυγούστου.

“Poor Alexis is the only attacking player we have”

Jose Mourinho has sympathy for Alexis Sanchez

📲 https://t.co/UMgI4Gs6Hq pic.twitter.com/kC7l9cvP1w

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 29, 2018