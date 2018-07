Στην Στόουκ Σίτι ο Ιρλανδός που μισούν οι Άγγλοι Εθνικιστές (pics)

Παρά τις δεδομένες ποδοσφαιρικές ικανότητές του και την επιτυχημένη επταετή παρουσία του στην Αγγλία με Σάντερλαντ (2011-13), Γουίγκαν και Γουέστ Μπρομ, ο 29χρονος διεθνής είναι περισσότερο γνωστός για το μίσος που τρέφουν οι Εθνικιστές της Μεγάλης Βρετανίας προς το άτομό του επειδή αρνείται να φορέσει το «remembrance poppy» στη φανέλα του, το έμβλημα προς τιμήν των νεκρών στρατιωτών του Ηνωμένου Βασιλείου σε όλους τους πολέμους του 20ου αιώνα.

Μεγαλωμένος στο Ντέρι της Βόρειας Ιρλανδίας, ο Τζέιμς ΜακΛιν γαλουχήθηκε με τις διηγήσεις των προγόνων του για τη θηριωδία του βρετανικού στρατού (κυρίως) στην Ματωμένη Κυριακή του Ιανουαρίου του 1972 και έτσι αρνείται επίμονα να φορέσει τη φανέλα του συλλόγου που αγωνίζεται με το «remembrance poppy» όπως κάνουν οι συμπαίκτες του κάθε Νοέμβριο, κάτι που τον μετέτρεψε σε εχθρό των Άγγλων Εθνικιστών, οι οποίοι στο παρελθόν απείλησαν ακόμα και τη ζωή του.

Who else is wearing their Stoke City colours this fine sunny Sunday?! pic.twitter.com/8LBmGoacPL

— Stoke City FC (@stokecity) July 22, 2018