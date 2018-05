Σήκωσε το πέμπτο της πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Σίτι! (pics, vids)

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, δεν είχε όρεξη για… αστεία φέτος και κατάφερε με χαρακτηριστική άνεση (+17 από την 2η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ) να πάρει το 5ο της πρωτάθλημα. Σήμερα απέναντι στη Χάντερσφιλντ το «Etihad», γέμισε ασφυκτικά από μικρούς και μεγάλους για να γιορτάσουν το πολυπόθητο πρωτάθλημα μετά από τρία χρόνια.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή το… πανηγύρι άρχισε για τους «Πολίτες» με αρκετούς φιλάθλους να μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο -που δεν ξέχασαν τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον- και τον έμπειρο Βέλγο και αρχηγό της ομάδας, Βινσέντ Κομπανί, να σηκώνει το τρόπαιο στον ουρανό του Μάντσεστερ.

