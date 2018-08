Πιέζει πολύ για Τσέλσι ο Ζαχά (pic)

Ο Γουίλφριντ Ζαχά πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με την Κρίσταλ Πάλας, και θέλει να την εξαργυρώσει με μια μεταγραφή σε μεγάλο κλαμπ της Αγγλίας.

Τις τελευταίες μέρες έχει δώσει αρκετά σημάδια αποχώρησης, μέσω των social media, και η αλήθεια είναι ότι επιδιώκει να φύγει από την Πάλας. Ο ιδανικός προορισμός για αυτόν, είναι η Τσέλσι του Μαουρίτσιο Σάρι.

Οι Μπλε ψάχνουν παίκτη για τη μεσοεπιθετική τους γραμμή, και μέχρι στιγμής δεν προχωρήσει τις επαφές με κάποιον. Ο Ζαχά είναι στα ραντάρ του Σάρι, και αν η Τσέλσι ασχοληθεί όντως με την υπόθεση δεν θα δυσκλευτεί να κλείσει τον ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τη Mirror, ο Ζαχά σκέφτεται να δώσει αίτημα μεταγραφής στην Κρίσταλ Πάλας, που ενισχύεται στην μεσοεπιθετική της γραμμή μετά και την απόκτηση του Μαξ Μέγιερ.

Αν η Τσέλσι δεν βρει το κάτι παραπάνω, που λογικά αναζητεί, ίσως καταλήξει στον Γουίλφριντ Ζαχά, γνωρίζοντας ότι ο παίκτης θέλει σαν… τρελός να μετακομίσει στο Στάμφορντ Μπριτζ.

