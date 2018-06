Περνάει ιατρικά στη Γιουβέντους ο Τσαν (pic)

Στην τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Εμρέ Τζαν στη Γιουβέντους. Ο Γερμανός μέσος έφτασε το πρωί της Πέμπτης (21/06) στο Τορίνο και αναμένεται εντός της ημέρας να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει συμβόλαιο πέντε ετών με τους «μπιανκονέρι».

Η συνεργασία του 24χρονου χαφ με τη Λίβερπουλ ολοκληρώθηκε, ύστερα από μία τετραετία, αφού παρά τη θέληση των «κόκκινων» να τον διατηρήσουν στο ρόστερ, ο ίδιος επιθυμούσε μία νέα πρόκληση για την καριέρα του.

Στα τέσσερα χρόνια που φόρεσε τη φανέλα της αγγλικής ομάδας, σημείωσε 14 γκολ και μοίρασε 12 ασίστ σε 167 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή θα είναι η τέταρτη μεταγραφή της Γιουβέντους, αφού έχει προηγηθεί η απόκτηση των Ντόουγκλας Κόστα (αγωνίστηκε ως δανεικός την περυσινή σεζόν), Ματία Περίν και Αντρέα Φαβίλι.

Welcome to Turin, Emre! 😎 He’s off to J | Medical! 🏳 🏴 pic.twitter.com/TwJamqrN6o

— JuventusFC (@juventusfcen) June 21, 2018