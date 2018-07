Περνά ιατρικά στην Σίτι ο Μαχρέζ! (pic)

Σύμφωνα με το Sky Sports η Λέστερ αποδέχτηκε την προσφορά των 60 εκατομμυρίων λιρών που κατέθεσαν οι «πολίτες» και ο παίκτης αναμένεται να μεταβεί στο Μάντσεστερ αυτή την εβδομάδα για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Όπως φαίνεται λοιπόν ένα από τα μεγαλύτερα μεταγραφικά σίριαλ των τελευταίων ετών φτάνει στο τέλος του, με τον Αλγερινό μεσοεπιθετικό να αποχαιρετά τις «αλεπούδες» μετά από τέσσερα χρόνια και 42 γκολ σε 158 συμμετοχές και όντας ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που οδήγησαν την Λέστερ στο πρωτάθλημα του 2016.

BREAKING: Sky sources: Riyad Mahrez to have medical at @ManCity this week after @LCFC accept bid in region of £60m. #SSN pic.twitter.com/rjzHBJLslF

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 3, 2018