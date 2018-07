Πάρτι η Λίβερπουλ στο ντεμπούτο των Κεϊτά και Φαμπίνιο (pics/vids)

Απόλυτα επιτυχημένο ήταν το πρώτο τεστ της Λίβερπουλ ενόψει της νέας σεζόν. Οι «Κόκκινοι» εμφανίστηκαν πάρα πολύ ορεξάτοι απέναντι στην Τσέστερ, την οποία διέλυσαν με 7-0, δείχνοντας πολύ ωραία πράγματα μέσα στο γήπεδο. Αυτή ήταν και η πρώτη εμφάνιση για τους Φαμπίνιο (είχε δοκάρι) και Ναμπί Κεϊτά με τα κόκκινα, καθώς αγωνίστηκαν από ένα ημίχρονο.

Οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ, ξεκίνησαν πολύ καλά το παιχνίδι και σπατάλησαν κάποιες ευκαιρίες με κυριότερη το σουτ του Φαμπίνιο που σταμάτησε στο δοκάρι. Το τελευταίο δεκάλεπτο είχε τη σφραγίδα του Χάρι Γουίλσον, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ στο 37′ και το 45′ και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του.

Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ο Κλοπ άλλαξε όλη του την 11αδα, αλλά αυτό δεν επηρέασε καθόλου αρνητικά την απόδοση της ομάδας του. Το αντίθετο μάλιστα. Μέχρι το 56′ οι «Κόκκινοι» είχαν ανεβάσει το δείκτη του σκορ στο 5-0 με τα γκολ των Μίλνερ με πέναλτι στο 48′, Στάριτζ στο 54′ και Κεντ στο 56′. Μετά από αυτό η Λίβερπουλ κατέβασε λίγο ρυθμούς, αλλά συνέχισε να είναι απειλητική και κατάφερε μέχρι τη λήξη του ματς να φτάσει στο 7-0 με τους Ινγκς στο 79′ και ξανά τον Στάριτζ στο 88′.

Επόμενο φιλικό για τους φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ θα είναι κόντρα στην Τράνμιρ, την Τρίτη (10/7) στις 21:30.

Δείτε τα καλύτερα γκολ των Άγγλων:

Το 5-0 του Κεντ:

Stunning strike. 🙌😮

Watch every pre-season game live on @LFCTV GO: https://t.co/MwNy34KVHd (available worldwide) pic.twitter.com/1LgU7azmJz

— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2018