Παίκτης της Ρεάλ παρακαλάει για τη φανέλα του Σάντσες (video)

Το φιλικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Ρεάλ Μαδρίτης θα ξεχαστεί σύντομα. Άλλωστε, η συνολική εικόνα του αγώνα, αλλά και το τελικό 2-1 προσφέρονται για τυχόν βελτιώσεις των δύο ομάδων.

Δεδομένα, αυτός που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ την βραδιά είναι ο Σέρχιο Λόπες. Όχι τόσο για το ντεμπούτο του με την φανέλα της «βασίλισσας», αλλά για το γεγονός ότι πήρε στα χέρια του την εμφάνιση του Αλέξις Σάντσες.

Ενός παίκτη που απ’ ότι φαίνεται εκτιμά απεριόριστα και στα 19 του χρόνια είχε την τύχη να τον αντιμετωπίσει.

Απόδειξη; Μετά από το τελικό σφύριγμα περίμενε τον Χιλιανό για τουλάχιστον 10 λεπτά έξω απ’ τα αποδυτήρια των “κόκκινων διαβόλων” προκειμένου να τον δει. Δεν εμφανίστηκε ποτέ. Ο Λόπες ήταν σε… αναμμένα κάρβουνα, γεγονός που φαίνεται και από τις νευρικές του κινήσεις.

Η αγωνία και ανυπομονησία είχαν… βαρέσει κόκκινο. Μέχρι και τα νύχια του έτρωγε. Τελικά, το κονέ έκανε ο Αντέρ Ερέρα, ο οποίος παρέλαβε την φανέλα απ’ τον Σάντσες και την παρέδωσε στον νεαρό αμυντικό.

Εκείνος την παίρνει στα χέρια του. Την κοιτάζει ενθουσιασμένος και την επιδεικνύει με υπερηφάνεια στις κάμερες. Οι όμορφες στιγμές του ποδοσφαίρου…

Video: Real Madrid youth player Sergio Lopez asking for Alexis Sanchez’s shirt #mulive [as via @MUnitedFrance] pic.twitter.com/qebWLWNDsu

— utdreport (@utdreport) August 2, 2018