Σοκ: Αποχώρησε με μάσκα οξυγόνου ο Λουκάκου (pics/vid)

«Πάγωσε» το «Όλντ Τράφορντ» ο Ρομέλου Λουκάκου στο ματς απέναντι στην Σαουθάμπτον. Ο Βέλγος φορ της Γιουνάιτεντ έπεσε στο έδαφος, σχεδόν αναίσθητος, έπειτα από χτύπημα του Χεντ στο πίσω μέρος του κεφαλιού του μετά από εναέρια μονομαχία.

Σαφώς το ιατρικό τιμ της ομάδας του Μουρίνιο μπήκε άμεσα στο χορτάρι για τις πρώτες βοήθειες κι αφού του τοποθέτησε μάσκα οξυγόνου στη συνέχεια τον μετέφερε με φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Τη θέση του Λουκάκου πήρε ο Ράσφορντ.

Not sure what happened to lukaku here. Maybe it’s a bad angle pic.twitter.com/PxKbrGbSnf

— Cam🇯🇲 (@BFooli) December 30, 2017