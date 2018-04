Μετά την γνωστή ιστορία με το γκολ του Κρίστιαν Έρικσεν το οποίο η Πρέμιερ Λιγκ πίστωσε στον Κέιν, αυτά που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ήταν όλα ένα κι ένα.

Μπορεί οι μέρες να πέρασαν, αλλά ο διαχειριστής του λογαριασμού του «Γουέμπλεϊ» τώρα βρήκε την ευκαιρία για… τρολάρισμα και μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αναδημοσίευσε δικό του tweet που έγραφε: «Τι πρώτο ημίχρονο γεμάτο ποδόσφαιρο. Ποιανού το γκολ ήταν καλύτερο», για να προσθέσει: «Όποιος πει Κέιν θα φάει μπλοκ»

If anyone says Kane they’re getting blocked https://t.co/SZCEQJymG6

— Wembley Stadium (@wembleystadium) April 21, 2018