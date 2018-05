Όλα τα… λεφτά η Φούλαμ, επέστρεψε στην Premier League!

Το στήθος της από περηφάνια και τις τσέπες της από… λεφτά φούσκωσε η Φούλαμ. Σε έναν τελικό όπου παίζονταν εκατομμύρια -εκτός από την άνοδο στην Premier League- οι Λονδρέζοι καθάρισαν 1-0 την Άστον Βίλα και σφράγισαν την επιστροφή τους στα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ένα άψογο πλασέ του Κάρνεϊ στο 23’ (έπειτα από μαγική ασίστ του Σεσενιόν στην πλάτη της άμυνας) απέφερε το χρυσό γκολ για την ομάδα του Σλάβισα Γιοκάνοβιτς.

Και παρόλο που η Φούλαμ έμεινε με παίκτη λιγότερο από το 70’ (εξαιτίας ενός επικίνδυνου μαρκαρίσματος του Οντόι στον Γκρίλις, για το οποίο είδε δεύτερη κίτρινη κάρτα) η Άστον Βίλα δεν κατάφερε ποτέ να διασπάσει την άμυνά της.

Έτσι, η λήξη βρήκε τους Λονδρέζους να πανηγυρίζουν έξαλλα στο χορτάρι και τις εξέδρες του «Γουέμπλεϊ», όχι μόνο για το εισιτήριο της Premier League, αλλά και για τα 194 εκατ. ευρώ που το συνοδεύουν.

Sessegnon splits defence and Cairney does the rest! #EFLPlayOffs #PlayoffFinal pic.twitter.com/lvbHeAUmVW

