Η εντός έδρας φανέλα είναι η κλασική άσπρη με μαύρο σορτς, ενώ η εκτός έδρας είναι μπλε.

Οπως ανακοίνωσε η ομάδα του Λονδίνου, αυτή είναι η φανέλα η οποία θα συνδυαστεί με το νέο γήπεδο της ομάδας και την έχει δημιουργήσει η Nike.

#BuiltToRise

Our new 2018/19 @NikeUK kit is on sale now – https://t.co/BDGZn2uX06#COYS pic.twitter.com/aexW3Y0Se4

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 19, 2018