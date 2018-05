Oι φίλοι της Λίβερπουλ γιούχαραν τον Σαλάχ για χάρη της κόρης του! (vid)

Πριν απ’ την έναρξη του αγώνα μεταξύ της Λίβερπουλ και της Μπράιτον, ο Μοχάμεντ Σαλάχ παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» της Premier League, αφού ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα με 32 γκολ σε 36 συμμετοχές, κατακτώντας τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

Ωστόσο, κατά την παραλαβή του βραβείου, οι φίλοι των «κόκκινων» αντί να αποθεώνουν τον ίδιο, αποθέωναν την κόρη του, Μάκα, η οποία μπήκε στον αγωνιστικό χώρο και έδειξε… ψήγματα του ταλέντου της. Σε κάθε άγγιγμα της μπάλας, οι οπαδοί της ομάδας την αποθέωναν με ζητωκραυγές, μέχρι τη στιγμή που της «χάλασε το κομμάτι» ο πατέρας της.

Το κοινό αντέδρασε άμεσα και τον γιούχαραν με χιουμοριστική διάθεση, εκφράζοντας έτσι την δυσαρέσκειά τους στον Αιγύπτιο σούπερ σταρ.

A family affair as Mo Salah and his daughter take centre stage at Anfield #LFC pic.twitter.com/o7fi0jtgIH

— Richard Buxton (@RichardBuxton_) May 13, 2018