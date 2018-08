Ο Μουρίνιο «κάρφωσε» την Σίτι για το… σύνθημα με το λεωφορείο!

Οφθαλμός αντί οφθλαμού και οδόντα αντί οδόντος… Η Μάντσεστερ Σίτι έριξε μομφή κατά του Ζοζέ Μουρίνιο στο ντοκιμαντέρ που δημιούργησε (με τίτλο “All or Nothing”) για να περιγράψει την πορεία της προς τον τίτλο και το γεγονός αυτό δημιούργησε πολεμικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων ενόψει της έναρξης της σεζόν.

Είναι βλέπετε το γεγονός πως στην περιγραφή του ντέρμπι της περασμένη σεζόν, στην αφήγηση των ανθρώπων της Σίτι λέγονταν τα εξής: “Γκουαρδιολα εναντίον Μουρίνιο για μία ακόμα φορά, κατοχή κόντρα σε άμυνα, επιθετικό ποδόσφαιρο απέναντι σε “πάρκαρε το λεωφορείο”.

Επιπλέον, στο ίδιο ντοκιμαντέρ ακούγονταν οι οπαδοί των “πολιτών” να τραγουδούν το περίφημο “park the bus” (“πάρκαρε το λεωφορείο”) αλλά και δηλώσεις του Μουρίνιο να απαξιώνει τη σημασία των στατιστικών όσον αφορά στην κατοχή, με τον Πορτογάλο να περνάει στην αντεπίθεση.

“Μπορείς να έχεις μία φανταστική ποδοσφαιρική ταινία δείχνοντας σεβασμό στους άλλους. Δεν χρειάζεται να είσαι ασεβής για να έχεις μία φανταστική ταινία.

Μπορείς να είσαι ένας πλούσιος σύλλογος και να αγοράζεις τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αλλά δεν μπορείς να αγοράσεις κλάση και το έδειξαν αυτό ξεκάθαρα. Ήταν προφανές”, τόνισε ο 55χρονος τεχνικός, για να αναφερθεί στη συνέχεια στη μάχη για τον φετινό τίτλο:

“Όταν διαβάζω μερικές φορές, νομίζω ότι τερματίσαμε πέρυσι 6οι ή 7οι ενώ ήρθαμε 2οι. Η Λίβερπουλ προσπαθεί να κατακτήσει τον τίτλο με τη φανταστική τους επένδυση.

Η Τσέλσι έχει μία φανταστική ομάδα, όπως και η Μάντσεστερ Σίτι, η Τότεναμ έκανε φανταστική επένδυση κρατώντας τους παίκτες της, αυτή είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείς να κάνεις. Νομίζω πως θα είναι μία πολύ σκληρή σεζόν…”

“You can be a rich club and buy the best players in the world but you cannot buy class.”

