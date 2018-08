Ο Μαγκουάιρ ελπίζει μέχρι τελευταία στιγμή για Γιουνάιτεντ! (pic)

Διακαώς επιθυμεί να μετακομίσει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Χάρι Μαγκουάιρ, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky Sport. Οι Κόκκινοι Διάβολοι δεν προχώρησαν την υπόθεση του Γέρι Μίνα, ενώ έφαγαν… πόρτα από τον Μπόατενγκ.

Έτσι, ο αμυντικός της Λέστερ ελπίζει έστω και την τελευταία στιγμή να γίνει το deal και η Γιουνάιτεντ να τον φέρει στο Ολντ Τράφορντ. Οι απαιτήσεις της Λέστερ ξεπερνούν τα 67εκ. ευρώ, αλλά ο Ζοζέ Μουρίνιο μάλλον το… σκέφτεται, βλέποντας ότι μπορεί να μείνει χωρίς μεταγραφή για το κέντρο της άμυνας.

SKY SOURCES: Harry Maguire still hopes to sign for Manchester United before end of this transfer window. #SSN pic.twitter.com/0Pt6t5L2UP

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 8, 2018