Ο Κουτίνιο απεχθάνεται το νέο τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ (video)

Στον άσο της Μπαρτσελόνα, Φιλίπε Κουτίνιο δεν άρεσε καθόλου το νέο τραγούδι των οπαδών της Λίβερπουλ και η αντίδρασή του, μετά το φιλικό της Γερμανίας με τη Βραζιλία τα λέει όλα…

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ έβγαλαν ένα νέο τραγούδι, στο οποίο αποθεώνουν τους Μανέ, Σαλάχ και Φιρμίνο, ενώ πανηγυρίζουν για την πώληση του Κουτίνιο, καθώς οι τρεις πρώτοι κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους στην επίθεση των «Κόκκινων».

Το τραγούδι έγινε viral και ένας Γερμανός δημοσιογράφος ζήτησε τη γνώμη του ίδιου του Κουτίνιο γι’ αυτό το τραγούδι στη μεικτή ζώνη μετά τη λήξη του φιλικού της Γερμανίας με τη Βραζιλία.

Ο Γερμανός δημοσιογράφος έδειξε στο κινητό του τηλέφωνο στον Κουτίνιο το συγκεκριμένο τραγούδι και τον ρώτησε αν του αρέσει με τον Κουτίνιο να δείχνει την έντονη δυσαρέσκειά του και να απαντάει ένα ξερό «όχι», φεύγοντας κατευθείαν…

The greatest Liverpool song of all time…LIVE IN THE STUDIO! #SalahDooDooDooDooDoDo 😂 pic.twitter.com/5jtCB86ZNg

— Soccer AM (@SoccerAM) January 13, 2018