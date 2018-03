Όταν μιλάς στην μπάλα, μπορείς ακόμη και να τη διατάξεις να συνεργαστεί με το σημαιάκι του κόρνερ.

Αυτό έκανε και ο Γουίλιαν στην αναμέτρηση της Τσέλσι με τη Λέστερ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου.

find someone who you can trust the way Willian trusts the corner flag pic.twitter.com/lxzGxl6aWJ

— amadí (@amadoit__) March 18, 2018