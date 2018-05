Τα τελευταία έξι χρόνια, μετά δηλαδή την κατάκτηση του ιερού δισκοπότηρου του Champions League, η Τσέλσι έχει αλλάξει αρκετούς προπονητές και πολλούς περισσότερους παίκτες. Ένας όμως συνιστά σταθερή αξία και παραμένει πάντα μέσα στους αγαπημένους του Ρόμαν Αμπράμοβιτς και αυτός δεν είναι άλλος από τον Εντέν Αζάρ.

Ο Βέλγος άσος μετράει πέντε τίτλους στο διάστημα που βρίσκεται στην ομάδα του δυτικού Λονδίνου και ήταν μάλιστα ο άνθρωπος που έβαλε την υπογραφή του για την κατάκτησή του τελευταίου εξ αυτών, αφού με εύστοχο πέναλτι το βράδυ του Σαββάτου χάρισε στην Τσέλσι τη νίκη με 1-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του FA Cup.

Είναι εντυπωσιακό πως απέναντι στους “κόκκινους διαβόλους” του Ζοζέ Μουρίνιο ο 27χρονος Βέλγος διεθνής μεσοεπιθετικός συμπλήρωσε 300 ματς σε όλες τις διοργανώσεις με τη μπλε φανέλα, έχοντας τον τρομερό απολογισμό των 89 γκολ και των 75 ασίστ!

Ε, μάλλον αυτά τα στατιστικά θα τα γνωρίζει και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, αφού σύμφωνα με σημερινό ρεπορτάζ είναι έτοιμος να κάνει ηχηρό μεταγραφικό “μπαμ” αυτό το καλοκαίρι για να τον κάνει δικό του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο σημερινό πρωτοσέλιδό της η “Daily Star”, ο Καταλανός τεχνικός θέλει να εκμεταλλευτεί το κλίμα αβεβαιότητας που υπάρχει στους Λονδρέζους (άγνωστο αν θα παραμείνει ή όχι ο Αντόνιο Κόντε στον πάγκο) και προσφέρει 100.000.000 λίρες στους “μπλε” για να τον πάει στο Μάντσεστερ.

Αν πιστέψουμε πάντως τον Αζάρ στις δηλώσεις που έκανε αμέσως μετά τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, το μόνο που θέλει για να παραμείνει στην Τσέλσι, έστω και χωρίς να αγωνίζεται στο Champions League τη νέα σεζόν, είναι να συνεχίσει ο Αντόνιο Ρίντιγκερ να παίζει τόσο καλά…

Reporter: What do you want to stay at Chelsea?

Hazard: I want Rudiger to play with this preformance every game 😂😂#FaCupFinal #CFC pic.twitter.com/GqRQypfbST

— The Blues (@TheBlues___) May 19, 2018