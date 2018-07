Ο Εζίλ έδωσε αυτόγραφο στον διαιτητή πάνω στην κίτρινη κάρτα (video)

Δεν είχε μαζί του όμως χαρτί και σκέφτηκε κάτι απίθανο: έβγαλε την κίτρινη κάρτα, την έδωσε στον Γερμανό και αυτός υπέγραψε πάνω σε αυτή.

Madness! The referee wanted Özil’s autograph,so got him to sign the back of the yellow card.

Özil is king mate.#AFCTour2018 pic.twitter.com/xwV8TDBZ2G

— Umzi 🇮🇳 (@MesutOzil2021) July 28, 2018