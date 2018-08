«Μπλε» και ο Κόβασιτς (pic)

Διπλό «χτύπημα» μέσα σε λίγες ώρες από την Τσέλσι, η οποία λίγο μετά την απόκτηση του Κέπα ανακοίνωσε και τον Ματέο Κόβασιτς.

Ο 24χρονος Κροάτης χαφ αποκτήθηκε με την μορφή δανεισμού από την Ρεάλ Μαδρίτης ως μέρος της συμφωνίας για τον Τιμπό Κουρτουά, που πραγματοποίησε το αντίθετο δρομολόγιο.

Ο Κόβασιτς ήταν ιδιαίτερα δυσαρεστημένος λόγω του μικρού χρόνου συμμετοχής που είχε στην «βασίλισσα», με αποτέλεσμα να επιθυμεί διακαώς να αποχωρήσει από την Μαδρίτη. Οι δυο πλευρές ωστόσο συμφώνησαν να μην υπάρξει οψιόν αγοράς, αφού οι «μερένχες» πιστεύουν πολύ στο ταλέντο του πρώην παίκτη της Ίντερ.

All confirmed! 📝@Mateo_Kova23 is a Blue for the season ahead! #WelcomeKovacichttps://t.co/Nqxf6cxxuN

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2018