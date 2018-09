Μουρίνιο για την τούμπα του: «Δεν ήταν πέναλτι»! (video)

Επιστρατεύοντας το χιούμορ του, ο Ζοζέ Μουρίνιο σχολίασε με μοναδικό τρόπο την τούμπα που… έφαγε στο «Γουέμπλεϊ», όπου είχε πάει για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Αγγλίας με την Ισπανία.

Όπως ήταν φυσικό, το χαριτωμένο στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Πορτογάλο προπονητή έγινε viral και ο ίδιος δεν είχε κανένα πρόβλημα να σχολιάσει την τούμπα του, δείχνοντας ότι όταν θέλει μπορεί να αυτοσαρκάζεται με εξαιρετικό τρόπο.

«Ήταν σίγουρα μία ωραία πτώση. Αμέσως προστάτεψα (για να μην σπάσουν) τα κινητά μου. Ναι, ήταν ωραίο, μια χαρά. Πιστεύω πως δεν ήταν πέναλτι, αλλά ίσως μία κίτρινη κάρτα» ήταν τα λόγια του Μουρίνιο που έκαναν τους δημοσιογράφους να βάλουν τα γέλια.

Manchester United boss Jose Mourinho jokes about his fall at Wembley last week: “It was a good dive. No penalty. Maybe a yellow card…! #MUFC pic.twitter.com/txUEjL9RZt

— Joe Prince-Wright (@JPW_NBCSports) September 14, 2018