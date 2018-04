Με πρωταπριλιάτικο πέναλτι… γλίτωσε η Άρσεναλ (video)

Ήταν τόσο κακή η Άρσεναλ που ένας οπαδός της έριξε το δηλητηριώδες Tweet: «From the Invincibles to the Unwatchables». Από τους ανίκητους, σε αυτούς που δεν βλέπονται! Τέτοια ήταν η απόδοση των παικτών Βενγκέρ που πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο υπό τις έντονες αποδοκιμασίες του κόσμου της που έβλεπε μία μεσημεριάτικη σούπα, χωρίς φαντασία, χωρίς ενέργεια χωρίς τίποτα.

Για να ξεκλειδώσει την άμυνα της Στόουκ χρειάστηκε ένα πέναλτι ασορτί με την μέρα: πρωταπρλιάτικο. Ο Μάρτινς Ίντι έκοψε καθαρά την μπάλα από πίσω, ο Οζίλ έπεσε και ο διαιτητής έδειξε την λευκή βούλα. Ο Ομπαμεγιάνγκ άνοιξε το σκορ (76’, 1-0) κι ένα παιχνίδι που πήγαινε καρφί για «λευκή» ισοπαλία έγειρε αμετάκλητα υπέρ των Λονδρέζων.

Η Στόουκ έκανε το λάθος να ανοιχτεί και το πλήρωσε ακριβά, αφού ήταν ευάλωτη σε κάθε αντεπίθεση των «κανονιέρηδων». Ο Γκαμπονέζος επιθετικός με αριστερό συρτό σουτ μετά από εκτέλεση κόρνερ του Οζίλ έκανε το 2-0 (86’), ενώ στην εκπνοή οι Λονδρέζοι κέρδισαν ακόμα ένα πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Λακαζέτ (89’) για το απολύτως πλασματικό 3-0 που δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης.