Η συγκλονιστική φώτο του Τσάμπερλεϊν για τη Λίβερπουλ (pic)

Σωληνάκια, πεταλούδες και όλα τα απαραίτητα μετεγχειρητικά… γκατζετάκια. Ο Αλεξ Οξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν όχι μόνο δεν μπορούσε να παίξει με τη Λίβερπουλ στα ημιτελικά του Champions League εξαιτίας του σοβαρού τραυματισμού του, αλλά χρειάστηκε να δει τη ρεβάνς της Ρώμης από το κρεβάτι του πόνου. Ο ίδιος λοιπόν ανέβασε μία σχετική φωτογραφία από την ώρα του αγώνα στο «Ολίμπικο», μιλώντας για την επέμβαση στο γόνατό του.

Watching the boys in Rome last week taking us one step closer to something very special. Knee surgery was a success and the hard work has already begun 💪🏽 pic.twitter.com/uku0Ico18F

— Alex Ox-Chamberlain (@Alex_OxChambo) May 10, 2018