Η νέα φανέλα της Άρσεναλ (pics/video)

Άνεμος ανανέωσης στην Άρσεναλ. Μετά την αποχώρηση του Αρσέν Βενγκέρ και την επικείμενη έλευση του Ουνάι Έμερι στην τεχνική ηγεσία, οι «κανονιέρηδες» παρουσίασαν τη νέα τους φανέλα.

Η νέα εμφάνιση, πάλι της Puma, είναι φυσικά στα παραδοσιακά χρώματα, αλλά με κάποιες λεπτομέρειες όπως ο σχεδιασμός στο στήθος και κάποιες λεπτές κόκκινες ρίγες στα λευκά μανίκια.

#WeAreTheArsenal – and here’s our new @pumafootball home kit for 2018/19

Pre-order yours today and get a £10 gift card 👉https://t.co/kSNAsPsvdA pic.twitter.com/MwSsKMsemz

— Arsenal FC (@Arsenal) May 22, 2018