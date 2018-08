Μια φίλαθλος στις κερκίδες του γηπέδου της Μπέρνλι δέχτηκε στη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα με την Μπασακσεχίρ την μπάλα με φοβερή δύναμη από ένα άστοχο σουτ.

Παρότι η πρόσκρουση ήταν σίγουρα επώδυνη, εκείνη φάνηκε να στέκεται στο ύψος της.

Meanwhile at Turf Moor last night…😂 #twitterclarets #BurnleyFC @TurfMoorLoyal pic.twitter.com/qvrZwZKajt

— BurnleyTurf (@BurnleyTurf) August 17, 2018